Clima, rapporto Onu: il tempo per fermare la catastrofe sta finendo (Di lunedì 9 agosto 2021) 'Il tempo a disposizione per fermare la catastrofe del cambiamento Climatico sta pericolosamente avvicinandosi alla fine', Così Alok Sharma, presidente di turno della conferenza Onu sul Clima COP26, ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 9 agosto 2021) 'Ila disposizione perladel cambiamentotico sta pericolosamente avvicinandosi alla fine', Così Alok Sharma, presidente di turno della conferenza Onu sulCOP26, ...

