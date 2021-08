Calciomercato Roma: Isak profilo giusto per l'attacco, ma il prezzo... (Di lunedì 9 agosto 2021) Roma - Roma - Dzeko , siamo ai titoli di coda. Oggi l'agente dell'attaccante, Alessandro Lucci , ha fissato un incontro con Tiago Pinto , per trovare la soluzione che possa accontentare tutte le parti. Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 9 agosto 2021)- Dzeko , siamo ai titoli di coda. Oggi l'agente dell'attaccante, Alessandro Lucci , ha fissato un incontro con Tiago Pinto , per trovare la soluzione che possa accontentare tutte le parti.

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato | Anche la @OfficialASRoma segue #Abraham, ma ci sarà da battere la concorrenza di @Atalanta_BC ed… - DiMarzio : #Calciomercato | #Dzeko sempre più #Inter. E la #ASRoma lavora ai sostituti - DiMarzio : #Calciomercato | Sono #Abraham e #Isak i nomi più graditi alla @OfficialASRoma per il dopo Dzeko - ilpodsport : #Calciomercato Mourinho vuole che resti alla Roma: ora dipende tutto da Dzeko #ilpodsport - sportli26181512 : Calciomercato #Roma: Isak profilo giusto per l'attacco, ma il prezzo...: Tiago Pinto ha riaperto il casting per un… -