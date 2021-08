Agrigento, incendio in abitazione del palazzo Standa: l’intervento dei VdF (Di lunedì 9 agosto 2021) Agrigento – Alle 20 del 6 agosto, i Vigili del fuoco sono intervenuti in via Gioeni per l’incendio di un’abitazione al nono piano del palazzo Standa, nel centro cittadino. Prima dell’arrivo delle squadre, la donna anziana che si trovava all’interno dell’appartamento, è stata soccorsa dal personale del 118 giunto sul posto. Sul luogo dell’incendio sono intervenute 3 squadre del Comando di Agrigento con il supporto della squadra del distaccamento di Licata e una squadra di volontari. Evacuato l’intero edificio comprese le attività commerciali della zona ... Leggi su lopinionista (Di lunedì 9 agosto 2021)– Alle 20 del 6 agosto, i Vigili del fuoco sono intervenuti in via Gioeni per l’di un’al nono piano del, nel centro cittadino. Prima dell’arrivo delle squadre, la donna anziana che si trovava all’interno dell’appartamento, è stata soccorsa dal personale del 118 giunto sul posto. Sul luogo dell’sono intervenute 3 squadre del Comando dicon il supporto della squadra del distaccamento di Licata e una squadra di volontari. Evacuato l’intero edificio comprese le attività commerciali della zona ...

