Uccide un uomo in strada davanti alla moglie e alle sue bambine | fermato 20enne

Un omicidio senza senso, una banale lite che sembrava terminata e che invece ha avuto un finale atroce. E' successo oggi intorno arre ore 13,15 a Bergamo, in Lombardia, in via Ermete Novelli, una delle strade del centro città, nei pressi della stazione ferroviaria e di viale Papa Giovanni XXIII. La vittima, Tayari Marouan, tunisino di 34 anni, stava passeggiando con la moglie e le sue figlie, una ragazzina di 12 anni e una bimba piccola nel passeggino. Ad un tratto il 34enne urta inavvertitamente un ragazzo italiano di 20 anni, M.P., che vive proprio in via Novelli. Nasce una discussione. Il ragazzo è agitato e sale in casa, un appartamento al secondo piano dove vive con ...

