Tragico incidente stradale: è morto Davide Cecchinato (Di lunedì 9 agosto 2021) Il suo ricordo con le foto a fine articolo. Ha perso il controllo della moto nella rotonda d'ingresso a Chioggia ed è finito contro un palo. È morto così questa notte alle 3, Davide Cecchinato, un giovane di 26 anni di Vigonovo. Sul posto i soccorsi e i carabinieri del comando di Chioggia guidati dal comandante Francesco Barone. La ricostruzione della dinamica dell'incidente mortale è in corso, ma sembra che nessun altro mezzo sia rimasto coinvolto nell'accaduto. La salma di Davide Cecchinato è stata restituita ai famigliari e la moto è stata posta sotto sequestro.

