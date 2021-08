Sondaggio: per il 58% dei votanti il tandem Dzeko-Zapata non è la soluzione migliore per l’Inter (Di lunedì 9 agosto 2021) Sondaggio: Secondo voi, il tandem Zapata-Dzeko sarebbe la soluzione migliore per l’Inter? Sì: 42% No: 58% Foto: Twitter Atalanta L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 9 agosto 2021): Secondo voi, ilsarebbe laper? Sì: 42% No: 58% Foto: Twitter Atalanta L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

juventusfc : ??? Sondaggio per il kit: LIVE NOW - Termina il 09/08 alle 09:00 CEST ??? Sondaggio per la bandierina: al via il 10/… - mirkocalemme : +++ Sondaggio #Inter per #Dybala, il cui agente incontrerà la #Juventus per il rinnovo nei prossimi giorni+++ A bre… - MarcelloChirico : Per #Locatelli ancora nulla di fatto, ma trattativa no-stop. Sondaggio #Juve per #Tchouameni , 21enne mediano del @AS_Monaco - francescoviv : RT @doluccia16: Allora vediamo, hai il #greenpass? È un sondaggio puramente statistico. Rispondere e rt, per favore. - infoitsport : Napoli, sondaggio per Estupiñán del Villarreal: sul terzino c'è anche il West Ham -