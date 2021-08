Scatta l’obbligo di Green pass, controlli intensificati a Salerno e provincia (Di domenica 8 agosto 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – La settimana appena trascorsa ha visto le Forze dell’Ordine impegnate in una continua e scrupolosa azione di controllo del territorio provinciale. Le zone abitualmente frequentate e a più elevato rischio di assembramenti sono state costantemente attenzionate al fine di arginare la possibilità di diffusione del contagio da covid 19 ed incoraggiare comportamenti volti all’osservanza delle norme di prevenzione riportate nei protocolli Ministeriali. In particolare si è vigilato sul rispetto del divieto di asporto di alcolici dopo le ore 22.00 e consumo in spazi pubblici. La recente istituzione dell’obbligo ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 8 agosto 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– La settimana appena trascorsa ha visto le Forze dell’Ordine impegnate in una continua e scrupolosa azione di controllo del territoriole. Le zone abitualmente frequentate e a più elevato rischio di assembramenti sono state costantemente attenzionate al fine di arginare la possibilità di diffusione del contagio da covid 19 ed incoraggiare comportamenti volti all’osservanza delle norme di prevenzione riportate nei protocolli Ministeriali. In particolare si è vigilato sul rispetto del divieto di asporto di alcolici dopo le ore 22.00 e consumo in spazi pubblici. La recente istituzione del...

