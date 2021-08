(Di domenica 8 agosto 2021) L’ex vigilessa del comune di Roncadelle (Val Camonica) svanita nel nulla l’8 maggio. Due delle tre figlie sono indagate per omicidiounsenza vita di una donna è stato trovato lungo unche porta alla centrale idroelettrica di Temù, in provincia di Brescia. Non si esclude

...tante le coincidenze che spingono gli inquirenti a ritenere che il cadavere di una donna... È stato un turista a notare questa mattina unin mezzo alla vegetazione, vicino al fiume Oglio ...Per stabilire se si tratti effettivamente deldella 55enne serviranno ulteriori accertamenti. La donna era uscita per una passeggiata senza più tornare: le sue tracce si sono perse nei pressi ...Ritrovato un corpo in un torrente: è di Laura Ziliani? L’ex vigilessa del comune di Roncadelle (Val Camonica) svanita nel nulla l’8 maggio. Due delle tre figlie sono indagate per omicidio Ritrovato un ...La donna sparita tre mesi fa, forse durante una passeggiata in montagna. Per la sua scomparsa sono indagati due figlie e il fidanzato di una di loro ...