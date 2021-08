Prima apparizione pubblica in ritiro per De Laurentiis: tutti i dettagli (Di domenica 8 agosto 2021) Il Napoli è ormai quasi al giro di boa del ritiro in Abruzzo a Castel di Sangro. Nella giornata di domani, lunedì 9 agosto, ci sarà il primo evento al Palazzetto dello Sport della cittadina abruzzese. Il presidente partenopeo Aurelio De Laurentiis sarà intervistato in una one to one dal direttore di Wall Street Italia Leopoldo Gasbarro. L'evento sarà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook ufficiale della SSC Napoli. Leggi su spazionapoli (Di domenica 8 agosto 2021) Il Napoli è ormai quasi al giro di boa delin Abruzzo a Castel di Sangro. Nella giornata di domani, lunedì 9 agosto, ci sarà il primo evento al Palazzetto dello Sport della cittadina abruzzese. Il presidente partenopeo Aurelio Desarà intervistato in una one to one dal direttore di Wall Street Italia Leopoldo Gasbarro. L'evento sarà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook ufficiale della SSC Napoli.

Advertising

szp17f : @mafaldina88 Eccoti!!! Prima apparizione ufficiale in bocca al lupo!!! - noregretsIevi : ma stavo pensando... secondo voi nella prima apparizione dell'anime faranno apparire anasui come nel manga? female… - AntoDamiano1996 : Diventa telecronista dell'Hockey su Ghiaccio per un emittente di Bolzano, ma la sua prima apparizione in TV risale… - TSOWrestling : Quale sarà la prossima destinazione dell'ex #WWE? #TSOW // #TSOS - sportli26181512 : NBA, Los Angeles Lakers, ritorno al passato: Westbrook prende il n°0, Anthony il 'suo' 7: La squadra di Los Angeles… -