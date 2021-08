Morgan in guerra con la sua ex Jessica | «Non avrà un euro da me»

(Di domenica 8 agosto 2021) Continuano le (dis)avventure di Marco Castoldi – in arte. Il cantante, infatti, ancora una volta torna a parlare del suo rapporto burrascoso con la sua ex fidanzataMazzoli, conosciuta ad XFactor diversi anni fa. Fra i due artisti i tentativi di riappacificazione sono lontanissimi e neppure la loro figlia Lara riesce in qualche… L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

infoitcultura : Morgan, è guerra con l’ex Jessica Mazzoli: gravi le accuse - infoitcultura : Morgan e Jessica Mazzoli: continua la guerra - zazoomblog : Morgan è guerra con l’ex Jessica Mazzoli: gravi le accuse - #Morgan #guerra #Jessica #Mazzoli: -

Ultime Notizie dalla rete : Morgan guerra

tiene sotto controllo la macchina narrativa, assicurando un'adesione alla storia ufficiale, ... "All'inseguimento della pietra verde", "Il gioiello del Nilo" e "Ladei Roses"). Il ...Continua l atraovvero Marco Castoldi e le sue ex fidanzate. Nello specifico, sembrerebbe che il cantante in artesia ancora incon l a sua ex compagna Jessica Mazzoli che ha ...The Walking Dead 11 mostrerà il gradito ritorno di Maggie Rhee, ma quest'ultima non sarà come quando è scappata.La cantante ha replicato all’ultimo commento sibillino del suo ex compagno, nonché padre della figlia Lara, e il Castoldi ha risposto per le rime. Gossip TV. Continua la guerra tra Jessica Mazzoli ed ...