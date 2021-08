Monza, amichevole ok per Stroppa: 3 - 0 alla Giana Erminio (Di domenica 8 agosto 2021) Monza - Il Monza vince 3 - 0 l'amichevole contro la Giana Erminio : Brescianini e Maric (doppietta per lui) gli autori delle marcature della squadra di Stroppa , arrivate tutte nella seconda frazione ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 8 agosto 2021)- Ilvince 3 - 0 l'contro la: Brescianini e Maric (doppietta per lui) gli autori delle marcature della squadra di, arrivate tutte nella seconda frazione ...

