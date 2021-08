Microsoft Flight Simulator | il nuovo orizzonte per la fotografia virtuale – Speciale – PCVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

Leggi su helpmetech

(Di domenica 8 agosto 2021) Vediamo insieme comeha rivoluzionato il concetto die quali potrebbero essere i possibili sviluppi negli anni a venire.. Qualche mese fa ci siamo posizionati nella cabina di pilotaggio di un aereoe abbiamo sorvolato un mondo altrettanto, ma che percepivamo come vero; non tanto per la componente grafica, quanto per l’accuratezza di spazi, distanze e sensazioni. Siamo passati sopra la nostra abitazione, sopra i punti d’interesse che più hanno segnato la nostra vita; abbiamo riconosciuto luoghi esplorati solo ...