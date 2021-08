Michele Bravi: «Io, che nella libertà di ognuno di noi credo moltissimo» (Di domenica 8 agosto 2021) «Tornare a fare musica dal vivo è un privilegio». Michele Bravi lo sta sperimentando in quest’estate di ripartenza, su e giù dai palchi. Piano e voce, intimità e suono. Prima Ostuni e Lucca, poi Teramo (l’8 agosto), Jesolo (il 12), fino a Catania il 14 settembre (e poi i concerti invernali). «Io e la mia squadra eravamo fermi da due anni, il mondo dello spettacolo è stato messo a dura prova. Certo, non è il mio tour a salvare, ma permette ai lavoratori dello spettacolo di tornare a mostrare la propria professionalità e io ne sono orgoglioso. A Ostuni ho cantato tra la notte e il giorno, tra luce e buio, è lì che va trovato l’equilibrio». D’altronde, è questo il messaggio del suo ultimo album, La geografia del buio, e di Falene, l’ultimo singolo nato dall’incontro con Sophie and The Giants. Leggi su vanityfair (Di domenica 8 agosto 2021) «Tornare a fare musica dal vivo è un privilegio». Michele Bravi lo sta sperimentando in quest’estate di ripartenza, su e giù dai palchi. Piano e voce, intimità e suono. Prima Ostuni e Lucca, poi Teramo (l’8 agosto), Jesolo (il 12), fino a Catania il 14 settembre (e poi i concerti invernali). «Io e la mia squadra eravamo fermi da due anni, il mondo dello spettacolo è stato messo a dura prova. Certo, non è il mio tour a salvare, ma permette ai lavoratori dello spettacolo di tornare a mostrare la propria professionalità e io ne sono orgoglioso. A Ostuni ho cantato tra la notte e il giorno, tra luce e buio, è lì che va trovato l’equilibrio». D’altronde, è questo il messaggio del suo ultimo album, La geografia del buio, e di Falene, l’ultimo singolo nato dall’incontro con Sophie and The Giants.

