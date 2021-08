Messi, commozione prima della conferenza d’addio: le lacrime dell’argentino (VIDEO) (Di domenica 8 agosto 2021) “Sono giorni che penso a cosa dire. La verità è che è difficile per me. Abbiamo passato tanti anni a Barcellona, sia come famiglia che dal punto di vista sportivo. E’ stato bellissimo, devo dire addio a tutto questo. Ho trascorso tanti anni qui, avevo 13 anni e dopo 21 anni vado via con mia moglie e tre bambini catalano-argentini. Con tutto quello che ho vissuto, ho promesso che sarei tornato. Questo è solo un arrivederci”. Così Leo Messi ha esordito all’interno della conferenza d’addio al Barcellona. Il numero 10, ormai ex blaugrana, era in lacrime ancora prima di esordire al microfono. ... Leggi su sportface (Di domenica 8 agosto 2021) “Sono giorni che penso a cosa dire. La verità è che è difficile per me. Abbiamo passato tanti anni a Barcellona, sia come famiglia che dal punto di vista sportivo. E’ stato bellissimo, devo dire addio a tutto questo. Ho trascorso tanti anni qui, avevo 13 anni e dopo 21 anni vado via con mia moglie e tre bambini catalano-argentini. Con tutto quello che ho vissuto, ho promesso che sarei tornato. Questo è solo un arrivederci”. Così Leoha esordito all’internoal Barcellona. Il numero 10, ormai ex blaugrana, era inancoradi esordire al microfono. ...

