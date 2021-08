Masterchef Italia | morta una nota concorrente | fan sotto shock

(Di domenica 8 agosto 2021), èunache ha partecipato al famoso cooking show: i fan sono. Il logo del noto programma di cucina (via screenshot)Bruttissima notizia per tutti gli appassionati spettatori di. Unadel popolarissimo cooking talent è. Si tratta di Anna Martelli, la donna di Pecetto Torinese è venuta a mancare all’età di 74 anni. La notizia è stata diffusa in anteprima da Il Messaggero e la trasmissione ha deciso di renderle omaggio ...

MasterChef_it : È con grande dolore che salutiamo Anna Martelli, indimenticabile aspirante chef di MasterChef Italia 8. Il nostro p…

, muore la grande cuoca amatissima dal pubblico da casa: il cordoglio. Triste notizia per tutti gli appassionati di. Una delle concorrenti più amate del noto programma di ...Torino - Lutto a: è morta Anna Martelli , concorrente nell'ottava edizione del cooking talent show. La donna, 74 anni, di Precetto Torinese (Torino) si era fatta amare moltissimo nel programma, ...Qualche settimana fa, il programma salutò un altro grande concorrente del passato Una delle concorrenti più amate del noto programma di cucina si è spenta all’età di 74 anni. Masterchef Italia, morta ...Una brutta notizia che riguarda il mondo dello spettacolo è giunta in queste ore: è scomparsa una nota concorrente di un programma tv amatissimo dagli italiani (e non solo), Masterchef. Questo show, c ...