Lunga vita al Re della racchetta Roger Federer (Di domenica 8 agosto 2021) “Con il passare degli anni, accarezzo sempre più l’idea di giocare contro le generazioni future giocando con la storia.” E’ una dichiarazione di Roger Federer riportata sull’Equipe il 4 luglio del 2009: è passato appena un mese dalla vittoria al Roland Garros, che gli ha permesso di completare il Grande Slam (dal 2003 al 2009 ha vinto almeno una volta tutti e quattro i major). In quel momento ha scritto la pagina più importante che un giocatore possa aggiungere nel grande libro del tennis. Come prima di lui avevano fatto solo Rod Laver e Roy Emerson nel secondo dopoguerra e Andre Agassi nell’era Open. Proprio l’americano che contro Federer ... Leggi su velvetmag (Di domenica 8 agosto 2021) “Con il passare degli anni, accarezzo sempre più l’idea di giocare contro le generazioni future giocando con la storia.” E’ una dichiarazione diriportata sull’Equipe il 4 luglio del 2009: è passato appena un mese dalla vittoria al Roland Garros, che gli ha permesso di completare il Grande Slam (dal 2003 al 2009 ha vinto almeno una volta tutti e quattro i major). In quel momento ha scritto la pagina più importante che un giocatore possa aggiungere nel grande libro del tennis. Come prima di lui avevano fatto solo Rod Laver e Roy Emerson nel secondo dopoguerra e Andre Agassi nell’era Open. Proprio l’americano che contro...

Advertising

rubio_chef : Il Libano è quella bellezza che Israele mai sarà. Neanche quando l’avrà raso al suolo e depredato riuscirà a imposs… - SebaFicara : RT @PoesiaItalia1: “Non è che abbiamo poco tempo da vivere, ma che ne sprechiamo molto. Non ci è data una vita breve ma la rendiamo breve,… - LUPOFRANKO : RT @PoesiaItalia1: “Non è che abbiamo poco tempo da vivere, ma che ne sprechiamo molto. Non ci è data una vita breve ma la rendiamo breve,… - vincenzolambia4 : RT @PoesiaItalia1: “Non è che abbiamo poco tempo da vivere, ma che ne sprechiamo molto. Non ci è data una vita breve ma la rendiamo breve,… - IesuAnna : RT @PoesiaItalia1: “Non è che abbiamo poco tempo da vivere, ma che ne sprechiamo molto. Non ci è data una vita breve ma la rendiamo breve,… -