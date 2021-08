LIVE Sinner-McDonald 5-4, Finale ATP Washington in DIRETTA: l’azzurro si fa brekkare e non chiude il set! (Di domenica 8 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-AD DOPPIO FALLO DELL’AMERICANO 40-40 ACE DI McDonald E ALTRO SET POINT ANNULLATO! 30-40 Rovescio diagonale vincente dell’americano. 15-40 DUE SET POINT Sinner!!! 15-30 Ace del #107 al mondo. 0-30 Altro errore dell’americano. 0-15 Diritto vincente dal centro del campo dell’azzurro. 5-4 CONTROBREAK McDonald!!!! l’azzurro non chiude al servizio e il set si prolunga. 30-40 PALLA BREAK McDonald! L’americano spinge ancora sul diritto. 30-30 Errore con il diritto del classe 2001. 30-15 Si carica il ... Leggi su oasport (Di domenica 8 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-AD DOPPIO FALLO DELL’AMERICANO 40-40 ACE DIE ALTRO SET POINT ANNULLATO! 30-40 Rovescio diagonale vincente dell’americano. 15-40 DUE SET POINT!!! 15-30 Ace del #107 al mondo. 0-30 Altro errore dell’americano. 0-15 Diritto vincente dal centro del campo del. 5-4 CONTROBREAK!!!!nonal servizio e il set si prolunga. 30-40 PALLA BREAK! L’americano spinge ancora sul diritto. 30-30 Errore con il diritto del classe 2001. 30-15 Si carica il ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Sinner-McDonald 2-1 Finale ATP Washington in DIRETTA: l’italiano conduce il primo parziale - #Sinner-McDonald… - SkySport : C'è #Sinner in finale a Washington, ora LIVE su #SkySport - zazoomblog : LIVE Sinner-McDonald Finale ATP Washington in DIRETTA: l’azzurro vuole il terzo titolo e il best ranking! -… - Moixus1970 : RT @OA_Sport: DIRETTA LIVE - ATP Washington 2021 -Jannik Sinner vuole il terzo titolo in carriera e il primo 500! L’azzurro sfida il padron… - OA_Sport : DIRETTA LIVE - ATP Washington 2021 -Jannik Sinner vuole il terzo titolo in carriera e il primo 500! L’azzurro sfida… -