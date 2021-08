L' incidente | serbatoio in fiamme | paura in MotoGp

(Di domenica 8 agosto 2021) Pedrosa scivola, Savadori finisce addosso alla sua KTM e termina giù. Lo scontro provoca una terribile fiammata in pista

Advertising

555Pietro : @leo_mastromauro Smontateje er serbatoio, poveraccio. Dopo aver rischiato un incidente, ha fatto tutti quei giri e… -

Ultime Notizie dalla rete : incidente serbatoio

L'sarebbe stato causato da una prima scivolata di Pedrosa, con l'Aprilia accorrente di Savadori che l'ha centrata causando l'esplosione. Tanta paura, ma con sospiro di sollievo finale. Le ...... colpendola in pieno e facendo esplodere ilcon le moto e pista che si sono infiammate. ... Le condizioni dei due piloti Unche avrebbe potuto avere conseguenze serie, quello tra ...Inizio letteralmente col botto per il gran Premio di Stiria 2021 di MotoGP. Incidente pauroso nelle prime battute con Pedrosa e Savadori ...Pedrosa scivola, Savadori finisce addosso alla sua KTM e termina giù. Lo scontro provoca una fiammata in pista ...