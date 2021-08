Incendi nel Sud Italia, 800 interventi dei vigili del fuoco in un solo giorno: le immagini (Di domenica 8 agosto 2021) È proseguito anche oggi il lavoro dei vigili del fuoco per fronteggiare gli Incendi boschivi che stanno interessando le regioni del Sud Italia. Sono stai 800 gli interventi effettuati ieri: di cui 106 in Puglia, 120 in Calabria e 188 in Sicilia. 13 Canadair e tre elicotteri sono al lavoro in rinforzo alle squadre: 7 Canadair impegnati in Calabria tra le province di Reggio Calabria (a Bagaladi, Condofuri, nel quartiere collinare di Terreti e a San Luca), in provincia di Catanzaro a Badolato Cappello, a San Nicola dell’Alto Pizzuta (KR) e ad Agri Vammara (CS). In Sicilia i velivoli sono impegnati a Santa ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 8 agosto 2021) È proseguito anche oggi il lavoro deidelper fronteggiare gliboschivi che stanno interessando le regioni del Sud. Sono stai 800 glieffettuati ieri: di cui 106 in Puglia, 120 in Calabria e 188 in Sicilia. 13 Canadair e tre elicotteri sono al lavoro in rinforzo alle squadre: 7 Canadair impegnati in Calabria tra le province di Reggio Calabria (a Bagaladi, Condofuri, nel quartiere collinare di Terreti e a San Luca), in provincia di Catanzaro a Badolato Cappello, a San Nicola dell’Alto Pizzuta (KR) e ad Agri Vammara (CS). In Sicilia i velivoli sono impegnati a Santa ...

