Incendi, bosco in fiamme nel Cesanate da oltre 12 ore. Ripreso rogo nei Nebrodi. In 24 ore 800 interventi dei vigili del fuoco (Di domenica 8 agosto 2021) In attesa di temperature che preoccupano la Protezione civile proprio per il rischio Incendi, la cronaca ci ricorda che i vigili del fuoco da giorni sono impegnati in diverse parti d'Itali. Solo nella giornata di ieri sono stati 800 interventi effettuati di cui 106 in Puglia, 120 in Calabria e 188 in Sicilia come si legge sull'account Twitter: impeganti 13 Canadair e tre elicotteri. I pompieri sono al lavoro da oltre 12 ore insieme a volontari per un Incendio scoppiato ieri in un bosco nel Cesenate, nel comune di Sogliano sul Rubicone. L'intervento è iniziato sabato sera ...

