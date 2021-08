Estupinan | il Napoli fa sul serio | ci sono altri due club

(Di domenica 8 agosto 2021) Calciomercato, con l’interesse concreto per Pervis. Gli azzurri hanno messo gli occhi sul calciatore che è stato inserito nella migliore formazione dell’ultima Copa America. Cristiano Giuntoli sa che il Villareal, proprietaria del cartellino del giocatore, ha tre terzini sinistri e quindi potrebbe cederne uno, ancora meglio se in prestito. Ilsi è messo in file perma cianche altre dueche seguono il calciatore. Ecco quanto scrive Corriere dello Sport: Le tracce di un’idea riempiono un mercato vuoto per un po’, agitano acque chete e poi, tra gli ...

USCITE - Il Napoli è molto attivo anche per quel che riguarda il ... Il Napoli difficilmente potrà arrivare a EMERSON PALMIERI, di conseguenza cresce l'interesse per Pervis Estupinan, ecuadoriano del Villarreal, protagonista dell'ultima Copa America. Il Genoa è ... Calciomercato Napoli, con l'interesse concreto per Pervis Estupinan. Il terzino del Villareal piace anche a West Ham e Bayer Leverkusen. Il laterale classe '98 vedrebbe di buon occhio un trasferimento in Serie A e il Napoli può far leva sul fatto che il Villarreal abbia già due terzini.