Come i truffatori del green pass falso sono rimasti truffati (Di domenica 8 agosto 2021) Hanno preferito spendere somme importanti – i più economici costano 150 euro, ma alcuni arrivano fino a 350 – per “comprare” su Telegram un falso green pass che avrebbero potuto ottenere gratis semplicemente facendosi vaccinare. Il tutto per poi scoprire, naturalmente, che il certificato “fake” non funziona (o non esiste) e, a completare la truffa, sono stati ricattati. Già, perché i “no green pass”, la frangia estremista che si oppone alla certificazione verde e predica “libertà” nelle piazze, hanno fornito senza problemi i loro documenti sensibili (carte d’identità, codici fiscali, ... Leggi su nextquotidiano (Di domenica 8 agosto 2021) Hanno preferito spendere somme importanti – i più economici costano 150 euro, ma alcuni arrivano fino a 350 – per “comprare” su Telegram unche avrebbero potuto ottenere gratis semplicemente facendosi vaccinare. Il tutto per poi scoprire, naturalmente, che il certificato “fake” non funziona (o non esiste) e, a completare la truffa,stati ricattati. Già, perché i “no”, la frangia estremista che si oppone alla certificazione verde e predica “libertà” nelle piazze, hanno fornito senza problemi i loro documenti sensibili (carte d’identità, codici fiscali, ...

