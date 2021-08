Campagna vaccinale in Irpinia: i dati di ieri, 7 agosto 2021 (Di domenica 8 agosto 2021) Nella giornata di ieri 7 agosto 2021 sono state somministrate presso i Vaccinali anti - covid dell'Asl di Avellino tot.1.422 dosi di vaccino così suddivise: 61 presso il Centro vaccinale di Sant'... Leggi su avellinotoday (Di domenica 8 agosto 2021) Nella giornata disono state somministrate presso i Vaccinali anti - covid dell'Asl di Avellino tot.1.422 dosi di vaccino così suddivise: 61 presso il Centrodi Sant'...

Ultime Notizie dalla rete : Campagna vaccinale Vaccini, ciclo completo per 63,47% italiani 'Il 30 settembre si chiude la campagna vaccinale di massa. Obiettivo centrato, raggiungeremo oltre il 70% della popolazione. Un grande risultato'. A dirlo il direttore generale dell'Agenzia italiana ...

Coronavirus, 34 nuovi casi nel cesenate. In regione sono 661 Vaccini Continua intanto la campagna vaccinale anti - Covid, estesa a tutti i cittadini sopra i 12 anni di età. Il conteggio progressivo delle somministrazioni di vaccino effettuate si può seguire in ...

La campagna vaccinale rallenta: ancora 4,4 milioni di over 50 non hanno ricevuto la prima dose

“Vaccinatevi!”. Ecco l’appello di Antonio Tortona, studente del I.T.I. Lucarelli Siamo ormai nei pieno delle vacanze estive e in merito agli assembramenti c’è da parte delle istituzioni un appello forte a tutti, in particolare ai giovani, di stare attenti, di vaccinarsi e di esser ...

