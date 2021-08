Barcellona - Juve 1 - 0 | segui la diretta

(Di domenica 8 agosto 2021)(SPAGNA) - Nel trofeo Gamper trantus eCristiano Ronaldo , alla sua prima uscita stagionale in bianconero, non troverà l'eterno rivale Leo Messi . Il proscenio, dunque, sarà ...

Advertising

juventusfc : «Ci siamo allenati bene, con entusiasmo e voglia. Una bella sfida, fra due grandissimi club, spero che giocheremo d… - SkySport : ?? La Juve arriva all'hotel di Barcellona ?? Alle 21.30 l'amichevole contro i blaugrana ?? LIVE su Sky Sport Calcio e… - juventusfc : Qui ???????????????? ???????????????? ????????????! ?? Le ?? di questa mattina ? - _misspigrizia : Ho visto il gol del Barcellona e l'unica cosa che mi chiedo è come cazzo faccia Rugani ad essere un difensore della Juve #BarçaJuve - jvcntrx : RT @ilbianconerocom: Barcellona-#Juve, TOP e FLOP al 45’: Rugani e De Sciglio non danno garanzie. Bentancur, la cura Allegri funziona! #Bar… -

Ultime Notizie dalla rete : Barcellona Juve

Allegri, invece, ha fatto capire nell' intervista rilasciata alla vigilia aTV cosa gli interessa di più del test contro il: " Ho due curiosità sul fatto che alcuni giocatori possano ...La diretta di38' - Che pressing della! Dagli sviluppi di un calcio d'angolo De Ligt prova il colpo di testa ma viene respinto dalla difesa. Cuadrado recupera palla torna in ...Prime ore del Barcellona senza Leo Messi e i tifosi, come prevedibile, reagiscono. Cori di incitamento verso la 'Pulce' si sono ascoltati in occasione della sfida con la Juventus per il Trofeo Gamper.Allenatore: Massimiliano Allegri. BARCELLONA:. Neto. Dest. R.Araujo. Jordi Alba. Sergi Roberto. Sergio Busquets. Demir. Depay. Braithwaite. Griezmann. Trofeo Gamper, il precedente del 2005 ??. . ?? ht ...