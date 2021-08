Attacco hacker alla Regione Lazio: dubbi sul riscatto e preoccupazione per i vaccini (Di domenica 8 agosto 2021) AGI - Un Attacco hacker ha colpito il Centro elaborazione dati (CED) e i sistemi informatici della Regione Lazio causando problemi molto gravi all'intera struttura informatica regionale. Per evitare la perdita dei dati sanitari di 5,8 milioni di persone, il sistema di erogazione dei servizi informatici è stato temporaneamente bloccato, compreso quello della gestione della campagna vaccinale. La piattaforma regionale per le prenotazioni è rimasta spenta per diversi giorni, solo nelle ultime ore, superando notevoli difficoltà tecniche, il sistema di prenotazione vaccinale è ripristinato e finalmente raggiungibile dal sito. ... Leggi su agi (Di domenica 8 agosto 2021) AGI - Unha colpito il Centro elaborazione dati (CED) e i sistemi informatici dellacausando problemi molto gravi all'intera struttura informatica regionale. Per evitare la perdita dei dati sanitari di 5,8 milioni di persone, il sistema di erogazione dei servizi informatici è stato temporaneamente bloccato, compreso quello della gestione della campagna vaccinale. La piattaforma regionale per le prenotazioni è rimasta spenta per diversi giorni, solo nelle ultime ore, superando notevoli difficoltà tecniche, il sistema di prenotazione vaccinale è ripristinato e finalmente raggiungibile dal sito. ...

Advertising

RegioneLazio : #Servizio provvisorio prenotazione prestazioni specialistiche ambulatoriali. Fino a riattivazione del sistema regio… - Agenzia_Ansa : Nessuna conseguenza dopo lo scadere dell'ultimatum, avvenuto ieri sera alle 23, in relazione all'attacco hacker al… - VittorioSgarbi : Solo tre settimane fa la Regione Lazio ci informava di avere stanziato 2,2 milioni di euro per la digitalizzazione… - angiuoniluigi : RT @Agenzia_Italia: Hacker, perché anche Interet of Things e videosorveglianza sono ad alto rischio - sulsitodisimone : Attacco hacker alla Regione Lazio: dubbi sul riscatto e preoccupazione per i vaccini -