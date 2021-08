Allegri: «Dispiace per il risultato. Pjanic? Non lo aspetto» (Di lunedì 9 agosto 2021) Allegri, allenatore della Juventus, ha parlato a margine del Trofeo Gamper contro il Barcellona: le sue dichiarazioni Massimiliano Allegri ha parlato a Sky a margine del Trofeo Gamper contro il Barcellona. ANALISI – «Dispiace per il risultato ma la squadra ha fatto una buona partita, soprattuttto nel primo tempo. Sono solo sei giorni che lavoriamo insieme, abbiamo bisogno di lavorare. Abbiamo trovato un Barcellona più avanti di condizione: abbiamo avuto tante occasioni, sbagliando tecnicamente e subendo due gol evitabili. L’importante è essere pronti per il 22 a Udinese». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 9 agosto 2021), allenatore della Juventus, ha parlato a margine del Trofeo Gamper contro il Barcellona: le sue dichiarazioni Massimilianoha parlato a Sky a margine del Trofeo Gamper contro il Barcellona. ANALISI – «per ilma la squadra ha fatto una buona partita, soprattuttto nel primo tempo. Sono solo sei giorni che lavoriamo insieme, abbiamo bisogno di lavorare. Abbiamo trovato un Barcellona più avanti di condizione: abbiamo avuto tante occasioni, sbagliando tecnicamente e subendo due gol evitabili. L’importante è essere pronti per il 22 a Udinese». L'articolo proviene da Calcio News 24.

