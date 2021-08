(Di domenica 8 agosto 2021) Una vita dedicata alla danza, che da Bruxelles, dove era nato nel 1944, lo porterà a sviluppare una lunga, feconda carriera in Italia. Se ne è andato ieri sera a 77 annivan, coreografo, regista di teatro e d’opera, un gusto per la danza nato insieme a tante altre passioni da ragazzino. È mancato per un tumore diagnosticato pochi mesi fa, ad annunciarlo ieri la moglie, la ballerina giapponese Miki Matsuse. Figlio di un pittore belga e di una … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

gdelladanza : Addio a Micha van Hoecke: il grande coreografo tra danza e magia - ravennafestival : RT @RaiNews: Con la scomparsa di Micha van Hoecke, danzatore, coreografo, regista, una delle personalità più illustri dell'universo tersi… - ninda1952 : RT @RaiNews: Con la scomparsa di Micha van Hoecke, danzatore, coreografo, regista, una delle personalità più illustri dell'universo tersi… - explor40 : Addio a Micha van Hoecke, coreografo di fama mondiale - DrKing77 : RT @LiveSicilia: Danza: addio a Micha van Hoecke, già direttore al Massimo di Palermo -

Ultime Notizie dalla rete : Addio Micha

...- È morto all'ospedale delle Apuane di Massa il coreografo e regista di fama internazionale... "Brutto scherzo,gigante buono" Muore noto ginecologo Muore per Covid ex calciatore toscano di ...Il mondo della musica dicea Dennis Thomas , co - fondatore dei Kool & the Gang, spentosi nel sonno sabato 7 agosto 2021 ...van Hoecke, morto coreografo e regista/ Danza, stroncato a 77 anni ...Addio a Markie Post, l'attrice nota soprattutto per le sue interpretazioni nella sitcom Giudice di notte e nella serie tv Professione pericolo. Aveva ...Van Hoecke è morto a Massa, dove era ricoverato per un cancro che gli era stato diagnosticato alcuni mesi fa. Massa, 8 agosto 2021 - E' morto Micha Van Hoecke, 77 anni coreografo, protagonista della v ...