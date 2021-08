Vite al Limite: lutto nel programma del Dr. Nowzaradan. Cos’è successo (Di sabato 7 agosto 2021) Tutti conoscono l’ormai celebre trasmissione Vite al Limite, in onda da qualche anno su Real Time, che racconta le storie di persone gravemente obese le quali si rivolgono al Dottor Nowzaradan, nella sua clinica di Houston, per sottoporsi a dieta e a bypass gastrico, cambiando la loro vita. In tanti riescono ad ottenere ottimi risultati in un percorso che dura un anno, ma in altrettanti purtroppo non ce la fanno, sia per abbandono, non sentendosi in grado di affrontare un totale stravolgimento del loro stile di vita, sia perché i loro fisici provati non reggono più. La morte di Gina Questo è il caso di Gina Marie Krasley, ... Leggi su viaggiarealverde (Di sabato 7 agosto 2021) Tutti conoscono l’ormai celebre trasmissioneal, in onda da qualche anno su Real Time, che racconta le storie di persone gravemente obese le quali si rivolgono al Dottor, nella sua clinica di Houston, per sottoporsi a dieta e a bypass gastrico, cambiando la loro vita. In tanti riescono ad ottenere ottimi risultati in un percorso che dura un anno, ma in altrettanti purtroppo non ce la fanno, sia per abbandono, non sentendosi in grado di affrontare un totale stravolgimento del loro stile di vita, sia perché i loro fisici provati non reggono più. La morte di Gina Questo è il caso di Gina Marie Krasley, ...

