Tutte le previsioni azzeccate (o quasi) da Stephen Hawking (Di sabato 7 agosto 2021) (Foto: Jemal Countess / Stringer / Getty Images)Il 14 marzo 2018, oltre tre anni fa, ci lasciava il grande scienziato inglese Stephen Hawking, uno dei fisici teorici più importanti dell’età moderna. Come già accaduto con Albert Einstein (e con diversi altri scienziati), molte delle sue teorie hanno passato il vaglio della prova sperimentale soltanto dopo la sua morte; e molte altre attendono ancora di essere provate. La carriera scientifica di Hawking è cominciata con la sua tesi di dottorato, edita nel 1966, ed è finita pochi giorni prima della sua morte, con la pubblicazione del suo ultimo articolo: oltre mezzo secolo di teorie e ... Leggi su wired (Di sabato 7 agosto 2021) (Foto: Jemal Countess / Stringer / Getty Images)Il 14 marzo 2018, oltre tre anni fa, ci lasciava il grande scienziato inglese, uno dei fisici teorici più importanti dell’età moderna. Come già accaduto con Albert Einstein (e con diversi altri scienziati), molte delle sue teorie hanno passato il vaglio della prova sperimentale soltanto dopo la sua morte; e molte altre attendono ancora di essere provate. La carriera scientifica diè cominciata con la sua tesi di dottorato, edita nel 1966, ed è finita pochi giorni prima della sua morte, con la pubblicazione del suo ultimo articolo: oltre mezzo secolo di teorie e ...

Advertising

sommobaglio : @TaniaM72972082 @FieroItalico @Vince7914 @Valenti00278189 tutte le previsioni sono vere, il trucco è non prenderle troppo alla lettera - Emanuele676 : @emme_di @merlinoontheweb @marccardillo @StefanoSamma7 @FBK_research 'Merler ha scelto di mettere in ingresso Rt a… - Mela09061860 : @Joker3Reloaded @giulianol È quello cui, loro, inducono i cosiddetti no vax. Previsioni? In autunno/inverno, quan… - danieledv79 : RT @laura_ceruti: Sono certa che tutte le previsioni si avvereranno al di là dei loro stupidi, miopi e fuori dalla storia, ashtag intrisi d… - laetranger : @MagisterZatta @EmpfindsamerS sarebbe stato un bagno di sangue non è un vero dibattico di scienza economica. 1) pe… -