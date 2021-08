Tokyo 2020 | pentathlon | tecnico tedesco sospeso dopo colpo proibito a un cavallo

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA TOKYO 2020 ATLETICA, STAFFETTA 4X100 M.: ORO PER L'ITALIA #SkySport #Tokyo2020 - Eurosport_IT : Qualcuno ha detto record di medaglie eguagliato? ?????? ???? Los Angeles 1932 - 36 ?? ???? Roma 1960 - 36 ?? ???? Tokyo 2020… - Agenzia_Ansa : FLASH | L'Italia è medaglia d'oro nella staffetta 4x100 delle Olimpiadi di Tokyo 2020. Il quartetto azzurro - Loren… - repubblica : Inchiesta su Spazzini, il nutrizionista che ha seguito la dieta di Jacobs: 'Ma io e il mio centro siamo la parte le… - fab_marti : RT @Eurosport_IT: I nostri 4 ragazzi sono andati forte? ???????? ?? Velocità media: 38,52 km/h ?? Picco massimo: 41,3 km/h Scopri di più: http… -

Ultime Notizie dalla rete : Tokyo 2020

La Stampa

Nella penultima giornata delle Olimpiadi di, l'Italia va a caccia di altre medaglie per ritoccare ulteriormente il record dei 38 podi. Occhi puntati ancora sul ciclismo e sulla ginnastica ritmica. Karate Silvia Semeraro ha chiuso ...Tutto ciò, però, non è bastato per superare il turno nella categoria +61 chili della specialità kumite del karate alle Olimpiadi di. All'italiana, al termine del match, sono stati ...Tokyo 2020: Taranto FC si complimenta con Antonella Palmisano. Anche il Taranto FC si congratula con Antonella Palmisano, tarantina di Mottola, che nel giorno del suo 30° compleanno ha conquistato la ...Le parole di Popovich. Gregg Popovich si lascia andare dopo il trionfo nella finale del torneo di basket a Tokyo 2020. "Non avevo mai sentito una responsabilità così. È stata i ...