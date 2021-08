Tokyo 2020: l’Italia è oro nella staffetta 4×100 (Di sabato 7 agosto 2021) l’Italia di Tokyo 2020 non smette ancora di sorprendere. Una giornata di trionfi che ha visto arrivare tre ori nel medagliere italiano, che sale di ben due posizioni superando Francia e Germania. Lorenzo Patta, Marcell Jacobs, Eseosa Desalu e Filippo Tortu compiono il miracolo e vincono la staffetta 4×100. l’Italia di questi Giochi Olimpici di Tokyo 2020 sta portando a casa una quantità di risultati quasi impensabili: solo oggi Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di sabato 7 agosto 2021)dinon smette ancora di sorprendere. Una giornata di trionfi che ha visto arrivare tre ori nel medagliere italiano, che sale di ben due posizioni superando Francia e Germania. Lorenzo Patta, Marcell Jacobs, Eseosa Desalu e Filippo Tortu compiono il miracolo e vincono ladi questi Giochi Olimpici dista portando a casa una quantità di risultati quasi impensabili: solo oggi Articolo completo: dal blog SoloDonna

SkySport : ULTIM'ORA TOKYO 2020 ATLETICA, STAFFETTA 4X100 M.: ORO PER L'ITALIA #SkySport #Tokyo2020 - Eurosport_IT : Qualcuno ha detto record di medaglie eguagliato? ?????? ???? Los Angeles 1932 - 36 ?? ???? Roma 1960 - 36 ?? ???? Tokyo 2020… - Agenzia_Ansa : FLASH | L'Italia è medaglia d'oro nella staffetta 4x100 delle Olimpiadi di Tokyo 2020. Il quartetto azzurro - Loren… - angiuoniluigi : RT @repubblica: Paltrinieri torna in Italia: 'Alla mia Olimpiade do un bel 9 e mezzo' - Brivido_Nero : RT @ilgiornale: 38 medaglie totali, superate le olimpiadi del 1932 e del 1960 quando si era toccato quota 36. Tokyo 2020 per i colori azzur… -