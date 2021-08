Temptation Island: Claudia e Ste si sono sposati oggi (Di sabato 7 agosto 2021) Claudia e Ste, coppia di Temptation Island, sono ufficialmente marito e moglie Li abbiamo visti partecipare alla trasmissione Temptation Island L'articolo proviene da Tutto sul Gossip. Leggi su tuttosulgossip (Di sabato 7 agosto 2021)e Ste, coppia diufficialmente marito e moglie Li abbiamo visti partecipare alla trasmissioneL'articolo proviene da Tutto sul Gossip.

Advertising

_watermelonhar : Ma in che senso quello psicopatico di Tommaso di temptation island concorrente del gf vip?? Dio can - fabvsnouis : sto tipo discutendo con un tentatore di temptation island a casissimo ok - Novella_2000 : Temptation Island, Claudia e Ste si sono sposati (FOTO + VIDEO) - TheGattoRognoso : @SpaamIsBack Ma a questo punto facciamo gli Hunger Games per lo Ius soli, altro che Temptation Island. - NorthStar_Efp : L’acqua cheta rovina i ponti... Ma ci vogliono decenni che non si hanno nel gf. Ha pagato la voglia (comprensibile)… -