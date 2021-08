Stano in lacrime: “Emozione indescrivibile” (Di sabato 7 agosto 2021) Il marciatore pugliese a Casa Italia festeggia l’oro olimpico nella 20 km di marcia. gve/gm/gtr su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 7 agosto 2021) Il marciatore pugliese a Casa Italia festeggia l’oro olimpico nella 20 km di marcia. gve/gm/gtr su Il Corriere della Città.

Ultime Notizie dalla rete : Stano lacrime Le lacrime di Stano, una marcia d'oro L'olimpionico della 20km ancora non si capacita del trionfo di Sapporo: le lacrime e le parole di Stano ai microfoni del nostro inviato a Tokyo Antonino Morici

La magica estate azzurra: da Londra a Tokyo, che incubo per gli inglesi! ... sul'onda di un'estasi dove lacrime e gioia si mischiano. - Would you blieve it? Ci credereste? Ha ... come nel caso della nostra marcia dorata, Antonella Palmisano ieri, due giorni dopo Massimo Stano. ...

Stano in lacrime: “Emozione indescrivibile” Il Corriere della Città Spiegare flop ed exploit inaspettati a Tokyo 2020 Nella scala dei valori e dei requisiti richiesti a un atleta per primeggiare nel contesto sportivo più elevato del pianeta, i Giochi di Tokyo 2020-2021 hanno definitivamente sancito il sorpasso della ...

Tokyo 2020, il compleanno da favola di Antonella Palmisano: oro nella 20 km marcia Non poteva scegliere giorno miglior Antonella Palmisano per coronare il sogno di una vita. Il destino ha voluto che vincesse una storica medaglia d'oro alle ...

