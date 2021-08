Advertising

tvoggi : SALERNO, SORPRESO A SPACCIARE. LA POLIZIA ARRESTA 26ENNE Nel pomeriggio di ieri, durante i controlli in strada nel… - blogsicilia : #notizie #sicilia Ricercato per droga viene sorpreso a spacciare, arrestato dai carabinieri -… - salernotoday : Sorpreso a spacciare sul lungomare di Salerno: arrestato 26enne - infoitinterno : Sorpreso a spacciare, ingoia 12 ovuli di droga - news_rimini : Rimini, insospettabile ingegnere sorpreso a spacciare in vacanza - Rimini - Cronaca -

Ultime Notizie dalla rete : Sorpreso spacciare

BlogSicilia.it

Nel pomeriggio di ieri, durante i controlli nel centro di Salerno, i poliziotti della Squadra Mobile hanno arrestato D. M. F., Battipagliese, 26 anni, per detenzione di sostanze stupefacenti al fine ...... una pattuglia dei carabinieri della Maddalena, hain via di Prè un 35enne nigeriano, incensurato, residente a Genova ma di fatto senza fissa dimora, ahashish ad un 45enne campano.Ci troviamo in via Antonio Ugo, vicino Villa Giulia. Da una settimana non vengono a raccogliere i rifiuti e si è creata una mega discarica.Ancora una volta l'organico del giovedì sera non è stato ritirato dalla Rap, azienda che non riesce a garantire nessun tipo di servizio. Forse dopo le dimissioni di ieri il sindaco dovrebbe cominciare ...