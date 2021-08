Panarea | risse e assembramenti | Spranghe e ragazzini scatenati Protestano i commercianti

(Di sabato 7 agosto 2021) Alle Eolie si registranoconche insultano anche le forze dell’ordine. Ac’è un’invasione di turisti-, connotturne per futili motivi. Anche con l’uso di. L’alcol dilaga e le conseguenze sono che i locali sono costretti a chiudere a mezzanotte-l’una perché si rischia l’incolumità pubblica. I pochi carabinieri presenti sull’isola per il periodo estivo, sono intervenuti e da quel che è trapelato vi sarebbero due fermi. Gli isolani ma anche i villeggianti sono preoccupati. Alessio ...

NuovoSud : Assembramenti e risse tra ragazzini a Panarea: protestano i commercianti -

Il proprietario di un bar dell'isola: "Non avevo mai visto Panarea così. Piena di ragazzini irrispettosi e aggressivi" ..."Trionfo di schiamazzi, caos e cafonaggine. L'alcol dilaga e tanti assembramenti, pochi Carabinieri". Preoccupati gli isolani di Panarea e Lipari.