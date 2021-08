(Di sabato 7 agosto 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Ledi Tokyo stanno regalando grandi soddisfazioni agli italiani che ieri hanno esultato perdi Antonellanella 20 chilometri di marcia. Un’impresa realizzata dall’atleta di Mottola, paese della provincia di Taranto, alle cui spalle c’è tanto lavoro svolto con undi, in quanto Patrick Parcesepe è nato in Svizzera da emigrati beneventani. “Cuore e fegato sannita e cervello transalpino”, così si è autodefinito l’allenatore che ha scelto Ostia come suo quartier generale. Un pizzico di Sannio, insomma, ...

Advertising

Eurosport_IT : CECCON, MARTINENGHI, BURDISSO E MIRESSI VOLANOOO! ???????? #Tokyo2020 | #GiochiOlimpici | #HomeOfOlympics |… - sportface2016 : #GiochiOlimpici #Tokyo2020, #tuffi: gli highlights della spettacolare finale della piattaforma 10m maschile (VIDE… - anteprima24 : ** Olimpiadi, dietro l'oro di #Palmisano c'è un #Tecnico di origini sannite ** - mirkokrea78 : RT @Soppressatira: 3 finanzieri e un poliziotto i più veloci del mondo: se li facciamo correre dietro ai leghisti, ritroviamo anche i 49 mi… - TuffiBlog : Olimpiadi Tokyo 2020 – finale spettacolo, Daley bronzo dietro i cinesi! -

Ultime Notizie dalla rete : Olimpiadi dietro

... il giorno dopo la fantastica impresa della staffetta 4x100 uomini alledi Tokyo , ... Anche La Torre, come hanno fatto i velocisti azzurri , racconta ille quinte della storica finale ...Medagliere LA CONFERENZA I velocisti della staffetta 4x100: 'Né Lukaku... Ciclismo su ... ma attenzione alla Germania Ore 10.44 La Francia recupera ancora Ore 10.42 Francia secondala ...VIDEO - Gli highlights della finale maschile della piattaforma 10m di tuffi: doppietta Cina con Cao Yuan e Yang Jian, Tom Daley di bronzo.Il dt dell'atletica replica ai media americani: "Polemiche gratuite. Si facciano domande". Poi cita Madonna: "Italians do it better" ...