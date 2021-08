Migranti tra Sahel e Canarie: le rotte della morte si moltiplicano (Di sabato 7 agosto 2021) Le rotte dimenticate. Le rotte della morte. La denuncia arriva da Caminando Fronteras, una ong specializzata in migrazioni sulla rotta Africa - Isole Canarie: un naufragio con decine di morti e ... Leggi su globalist (Di sabato 7 agosto 2021) Ledimenticate. Le. La denuncia arriva da Caminando Fronteras, una ong specializzata in migrazioni sulla rotta Africa - Isole: un naufragio con decine di morti e ...

Advertising

fanpage : A bordo dell’imbarcazione ci sono 550 persone, tra cui anche un bambino di soli tre mesi soccorso durante una dell… - globalistIT : - ericamoscatello : L’Italia è un insieme variopinto che vince/un saco di storie di migranti in corsa/il sangue del pellegrino interno… - AnnaFado : RT @AngiKappa: #migranti Assegnato porto #Trapani per i 257 su #SeaWatch3 di @seawatch_intl @SeaWatchItaly 'Ci siamo abituati dice il sinda… - MarioPeracchio : RT @RedattoreSocial: #Corridoiumanitari, nuovo protocollo per mille ingressi. Firmata l'intesa tra @santegidionews, @Medhope_FCEI, @Mode_V… -

Ultime Notizie dalla rete : Migranti tra Migranti tra Sahel e Canarie: le rotte della morte si moltiplicano Secondo la ong, mancano all'appello 42 persone, tra cui 30 donne e 8 minori; mentre alcuni ...riporta che giovedì sono stati ritrovati su una spiaggia 12 corpi che potrebbero essere di migranti ...

L'emergenza ignorata del disagio psichico nelle carceri Tra i destinatari di queste cure si annoverano detenuti comuni, minorenni, e in alcuni casi migranti segnati dall'esperienza dei campi di detenzione in Libia, con evidenti segni di stress post ...

Migranti tra Sahel e Canarie: le rotte della morte si moltiplicano Globalist.it Nuovo sbarco di migranti in Calabria, arrivati in 70 Ennesimo sbarco di migranti nella Locride. Sono 70 i migranti di varie nazionalità, tutti di sesso maschile tra cui alcuni minori, giunti nel porto di Roccella Ionica. I migranti, che si trovavano a ...

Vaccini e persone fuori dal sistema: oltre 700 mila da raggiungere Italiani e stranieri, senza documenti, non iscritti al servizio sanitario o con codici fiscali provvisori. Le Regioni hanno aperto le prenotazioni, ma gli ostacoli amministrativi restano. Geraci (Cari ...

Secondo la ong, mancano all'appello 42 persone,cui 30 donne e 8 minori; mentre alcuni ...riporta che giovedì sono stati ritrovati su una spiaggia 12 corpi che potrebbero essere di...i destinatari di queste cure si annoverano detenuti comuni, minorenni, e in alcuni casisegnati dall'esperienza dei campi di detenzione in Libia, con evidenti segni di stress post ...Ennesimo sbarco di migranti nella Locride. Sono 70 i migranti di varie nazionalità, tutti di sesso maschile tra cui alcuni minori, giunti nel porto di Roccella Ionica. I migranti, che si trovavano a ...Italiani e stranieri, senza documenti, non iscritti al servizio sanitario o con codici fiscali provvisori. Le Regioni hanno aperto le prenotazioni, ma gli ostacoli amministrativi restano. Geraci (Cari ...