Incidente a catena in litoranea, feriti anche bambini (Di domenica 8 agosto 2021) Ci sono anche dei bambini tra i feriti dell'Incidente stradale che si è verificato sulla litoranea di Battipaglia in via Spineta, non lontano dalla zona in cui sorge il parco acquatico Aquafarm nel pomeriggio di oggi. Quattro le autovetture coinvolte. Due si sono scontrate frontalmente con altre due che sopraggiungevano che le hanno a loro volta investite. Sul posto sono subito giunte cinque ambulanze, tre dell'Humanitas e due della Vo.Pi. Tra i feriti trasportati all'ospedale ci sarebbero anche alcuni bambini. Nessuno sarebbe comunque in gravi condizioni.

