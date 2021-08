Green pass, 217mila prof ancora non vaccinati. Ira presidi: 'Multe? Servono più risorse' (Di sabato 7 agosto 2021) Nel personale scolastico - docenti e altri lavoratori della - sono 217.870 i soggetti che ad oggi non hanno ricevuto neanche una dose di , pari a 14,87% del personale. Il dato è contenuto nel report ... Leggi su leggo (Di sabato 7 agosto 2021) Nel personale scolastico - docenti e altri lavoratori della - sono 217.870 i soggetti che ad oggi non hanno ricevuto neanche una dose di , pari a 14,87% del personale. Il dato è contenuto nel report ...

Advertising

andreapezzi : Oggi sono andato a visitare il Parco Nazionale della Sila e per visitare un bosco di alberi centenari mi hanno chie… - borghi_claudio : Questa è la cosa più vergognosa del decreto green pass a scuola e soltanto @BelpietroTweet ha il coraggio di scrive… - borghi_claudio : Grazie a tutti per l'affetto, i messaggi e le telefonate (qualcuna sorprendente). Ovviamente lo sapete cosa succed… - robertal181 : RT @maxdantoni: La cosa paradossale è che insistendo sulla necessità di green pass e obblighi si ammette implicitamente che i vaccini sono… - antonio_favata : I post sul #GreenpassObbligatorio green pass, del posto in #pizzeria vicino al forno, dureranno, si e no, sino a settembre … -

Ultime Notizie dalla rete : Green pass Green Pass: Piemonte, test rapidi a prezzi calmierati ... dai tamponi alla vaccinazione e, adesso, con questa nuova disponibilità a venire incontro alle esigenze economiche delle famiglie per il Green Pass. Andiamo avanti così, con la massima attenzione e ...

Green pass, 217mila prof ancora non vaccinati. Ira presidi: 'Multe? Servono più risorse' Green pass a scuola, i presidi chiedono maggiori risorse Sanzioni pecuniarie a carico dei dirigenti scolastici che non controllino il possesso del Green pass da parte del personale in servizio presso ...

Nel bar irriducibile di Cuneo: “Non chiederemo il green pass per entrare” La Stampa Green pass, come ottenerlo senza vaccino: tutte le esenzioni nella nuova circolare Si può ottenere il Green pass anche se non si è vaccinati, se non si è guariti dal Covid e se non si è stati sottoposti a tampone. È il caso di tutte quelle ...

Covid, la capienza per palazzetti e spettacoli al chiuso sale al 35% In zona bianca, il limite massimo di capienza per competizioni sportive e spettacoli al chiuso sale al 35% dopo il precedente 25%. Lo prevede il nuovo decreto che introduce le misure relative al Green ...

... dai tamponi alla vaccinazione e, adesso, con questa nuova disponibilità a venire incontro alle esigenze economiche delle famiglie per il. Andiamo avanti così, con la massima attenzione e ...a scuola, i presidi chiedono maggiori risorse Sanzioni pecuniarie a carico dei dirigenti scolastici che non controllino il possesso delda parte del personale in servizio presso ...Si può ottenere il Green pass anche se non si è vaccinati, se non si è guariti dal Covid e se non si è stati sottoposti a tampone. È il caso di tutte quelle ...In zona bianca, il limite massimo di capienza per competizioni sportive e spettacoli al chiuso sale al 35% dopo il precedente 25%. Lo prevede il nuovo decreto che introduce le misure relative al Green ...