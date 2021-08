GP Stiria Moto3, qualifiche: colpaccio di Oncu (Di sabato 7 agosto 2021) La Moto3 in Stiria ci regala delle belle qualifiche, con bei giri puliti e senza ricerche esasperate delle scie. E ci regala anche un poleman a sorpresa, Deniz Oncu. All’ultimo giro utile, il giovane turco firma il tempo che gli assegna la partenza al palo. L’alfiere Tech3 batte Sergio Garcia, a lungo in zona pole e poi caduto. Romano Fenati fa brillare i colori italiani chiudendo la prima fila, girando sempre da solo. Jeremy Alcoba apre invece la seconda fila, precedendo il leader del mondiale Pedro Acosta. Izan Guevara, Dennis Foggia, Jaume Masia, Darryn Binder e Gabriel Rodrigo completano la top ten. GP ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 7 agosto 2021) Lainci regala delle belle, con bei giri puliti e senza ricerche esasperate delle scie. E ci regala anche un poleman a sorpresa, Deniz. All’ultimo giro utile, il giovane turco firma il tempo che gli assegna la partenza al palo. L’alfiere Tech3 batte Sergio Garcia, a lungo in zona pole e poi caduto. Romano Fenati fa brillare i colori italiani chiudendo la prima fila, girando sempre da solo. Jeremy Alcoba apre invece la seconda fila, precedendo il leader del mondiale Pedro Acosta. Izan Guevara, Dennis Foggia, Jaume Masia, Darryn Binder e Gabriel Rodrigo completano la top ten. GP ...

