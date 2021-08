Giornalisti afgani in pericolo | il Regno Unito aiuterà

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Giornalisti afgani

... tra cui Baj, la storica associazione deibielorussi. Non vediamo più manifestanti per ... si tratta soprattutto di profughi, passati illegalmente dalla Bielorussia alla Lituania. Il ...Il comando militare centrale russo ha detto ai- come riporta RT - che i suoi soldati ... Nelle ultime settimane un certo numero di gruppi di soldatihanno cercato rifugio oltre il ...I giornalisti afgani che lavorano per i media britannici saranno trasferiti nel Regno Unito se si trovano sotto "minaccia imminente".Continuano le violenze e l'avanzata dei talebani in Afghanistan. Gli estremisti islamici hanno ucciso in un agguato a Kabul il responsabile dei rapporti con i ...