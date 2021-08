Fa spedire a casa di nonna un peluche zeppo di droga, 30enne arrestato a Udine (Di sabato 7 agosto 2021) (Visited 1 times, 1 visits today) Notizie Simili: Dai viaggi per la droga ai luoghi di spaccio, le… Attrezza il bar in un cortile nascosto a Cervignano,… Delser alla guida del Lions ... Leggi su friulioggi (Di sabato 7 agosto 2021) (Visited 1 times, 1 visits today) Notizie Simili: Dai viaggi per laai luoghi di spaccio, le… Attrezza il bar in un cortile nascosto a Cervignano,… Delser alla guida del Lions ...

Ultime Notizie dalla rete : spedire casa Fa spedire a casa di nonna un peluche zeppo di droga, 30enne arrestato a Udine Per farsi arrivare la droga, aveva scelto la casa della nonna a Udine . Qui si era fatto recapitare ... Un 30enne residente a Udine è stato arrestato per essersi fatto spedire dalla Spagna un plico con ...

Si fa recapitare un orsetto peluche a casa della nonna: dentro c’era la droga, arrestato Il Messaggero Veneto Si fa spedire la droga in un peluche: arrestato Nei guai un operaio trentenne residente in città. Aveva acquistato su internet più di mezzo chilo di marijuana dalla Spagna ...

