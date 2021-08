Covid, news. Green pass, multe e controlli. Draghi: "Vaccinatevi, rispettate regole". LIVE (Di sabato 7 agosto 2021) Certificato verde in vigore in tutta Italia: controlli in ristoranti, bar, cinema e musei, ma molti esercenti denunciano disagi e difficoltà nel controllo dei documenti d'identità. "L'economia italiana sta andando bene, Vaccinatevi e rispettate le regole", l'appello del premier Draghi. Nelle ultime 24 ore 6.599 nuovi casi e 24 decessi Leggi su tg24.sky (Di sabato 7 agosto 2021) Certificato verde in vigore in tutta Italia:in ristoranti, bar, cinema e musei, ma molti esercenti denunciano disagi e difficoltà nel controllo dei documenti d'identità. "L'economia italiana sta andando bene,le", l'appello del premier. Nelle ultime 24 ore 6.599 nuovi casi e 24 decessi

Ultime Notizie dalla rete : Covid news Covid, la quarantena è senza tutele La "malattia Covid". Terza e ultima ipotesi di tutela è la "malattia Covid" che il decreto Cura Italia (art. 26, comma 3) ha disposto che sia equiparato alla malattia ordinaria. L'Inps precisa che le ...

Il Giro di Germania e il lager Il percorso, si sostiene, è stato definito già l'anno scorso, ma il Tour fu annullato a causa del Covid. Perché, lo scandalo all'ultimo momento? Il tour era stato approvato dalla città di Weimar: la ...

Coronavirus, ultime notizie. Sileri: se avremo zone gialle sarà per poco tempo Il Sole 24 ORE Calciomercato Monza, la Salernitana fa sul serio per Simy La Salernitana, nelle ultime ore, sta facendo sul serio per il centravanti del Crotone Nwankwo Simy, secondo quanto riferito dall’esperto di mercato Alfredo Pedullà. Il club granata avrebbe offerto 6 ...

Diminuiscono i casi a Cartosio dopo il focolaio di metà luglio. Il sindaco: “Vaccinatevi” Diminuiscono i casi a Cartosio dopo il focolaio Covid-19 di metà luglio. Il sindaco: "Vaccinatevi è l'unico modo per proteggersi".

