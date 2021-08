Candidature, con Angelo Moretti (ArCo) c’è Pino Iorio (Di sabato 7 agosto 2021) Tempo di lettura: 2 minutiPer anni presidente cittadino dei Democratici di Sinistra, proviene dai Cristiano Sociali di Gorrieri e Carniti, ingegnere e docente di Storia dell’Arte nei Licei, Componente della Segreteria politica di Civico22: Pino Iorio ha deciso di candidarsi alle prossime Elezioni comunali di ottobre al fianco di Angelo Moretti, candidato Sindaco di ArCo. “Sono grato a Pino Iorio – dice il candidato Sindaco, Angelo Moretti – per avere scelto di stare al mio fianco in questa competizione elettorale: la sua esperienza, la ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 7 agosto 2021) Tempo di lettura: 2 minutiPer anni presidente cittadino dei Democratici di Sinistra, proviene dai Cristiano Sociali di Gorrieri e Carniti, ingegnere e docente di Storia dell’Arte nei Licei, Componente della Segreteria politica di Civico22:ha deciso di candidarsi alle prossime Elezioni comunali di ottobre al fianco di, candidato Sindaco di. “Sono grato a– dice il candidato Sindaco,– per avere scelto di stare al mio fianco in questa competizione elettorale: la sua esperienza, la ...

Advertising

PhilippoTrapani : RT @PhilippoTrapani: @ilmessaggeroit @Mov5Stelle Ecco il questionario sottoposto all'oceanico consesso grullonzo per le votazioni on-line:… - anteprima24 : ** Candidature, con Angelo Moretti (#Arco) c'è Pino Iorio ** - twelvesfifth : ??SONDAGGIO BEST INTP CHARACTER: CANDIDATURE?? buongiornissimo è tempo di candidature commentate con gli INTP che… - twelvesfifth : BUONDÌ ULTIMO GIORNO DI VOTAZIONI ORA FACCIO IL POST CON LE CANDIDATURE PER IL PROSSIMO - PhilippoTrapani : @ilmessaggeroit @Mov5Stelle Ecco il questionario sottoposto all'oceanico consesso grullonzo per le votazioni on-lin… -