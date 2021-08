Cagliari, Nandez forza la mano: non si presenta per l’amichevole col Maiorca, vuole l’Inter (Di sabato 7 agosto 2021) Nahitan Nandez è sempre più vicino a lasciare il Cagliari. L’esterno e tuttofare uruguaiano, tra i pezzi pregiati della rosa di Semplici, sta forzando la mano e dopo uno stallo nella trattativa per la cessione all’Inter, ha deciso di accelerare le cose non presentandosi per la partenza in vista di Maiorca, dove i rossoblù giocheranno in amichevole. Dunque non sarà della partita per una sorta di ammutinamento in piena regola che di certo non avrà fatto piacere a Giulini. Il giocatore vuole andare all’Inter a tutti i costi e probabilmente ... Leggi su sportface (Di sabato 7 agosto 2021) Nahitanè sempre più vicino a lasciare il. L’esterno e tuttofare uruguaiano, tra i pezzi pregiati della rosa di Semplici, stando lae dopo uno stallo nella trattativa per la cessione al, ha deciso di accelerare le cose nonndosi per la partenza in vista di, dove i rossoblù giocheranno in amichevole. Dunque non sarà della partita per una sorta di ammutinamento in piena regola che di certo non avrà fatto piacere a Giulini. Il giocatoreandare ala tutti i costi e probabilmente ...

Advertising

marcoconterio : ?? Scoppia il caso Nahitan #Nandez a #Cagliari. Al centro di una trattativa di mercato con l'#Inter, non si è presen… - TuttoMercatoWeb : ESCLUSIVA TMW - Nandez non si presenta al volo del Cagliari per Maiorca. Il ds: 'Atteggiamento irrispettoso' - FcInterNewsit : L’Unione Sarda – Nandez, il Cagliari ritratta: ora vuole tutta la clausola - Majukun : @imnataliia quale accordo di prima? quello sbandierato da vari giornalisti dove il cagliari rpendeva due spicci e g… - calciomercatoit : ?? -