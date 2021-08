Addio Massimo | 48 anni | dal negozio di pasta fresca ai prodotti bio Il sindaco Signorini | ' Una persona di grande umanità'

(Di sabato 7 agosto 2021) FALCONARA -Bisulchi non era un uomo comune. Se n'è andato mercoledì a 48, a causa di un male implacabile che lo aveva colpito tempo fa ma il suo impegno, la sua passione per il lavoro, ...

Bisulchi tempo fa aveva fondato il negozio di specialità alimentari 'Mamma Elia Bio'. Lo stesso Bisulchi, appena il 3 agosto, aveva annunciato il passaggio del suo negozio a 'Natura Sì', un ...Sul piccolo schermo Virginia Raffaele recita, tra l'altro, in 'Compagni di scuola', con... dicea 'Quelli che'. Inconfondibili le sue riuscitissime imitazioni di personaggi famosi come ...Anita Caprioli è la cover story di questa settimana. “La cosa più difficile, quando c’è una crisi, è capire che cosa non funziona” spiega l’attrice ...FALCONARA - Massimo Bisulchi non era un uomo comune. Se n’è andato mercoledì a 48 anni, a causa di un male implacabile che lo aveva colpito tempo fa ma il suo impegno, la ...