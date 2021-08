Vuelta a Burgos | il miglior Fabio Aru da un anno a questa parte 7° e con i big in montagna

(Di venerdì 6 agosto 2021) Alla, su quel Picon Blanco che già l’scorso lo aveva visto autore di una buona prestazione,Aru è tornato a esprimersi su buoni livelli. Nel 2020 l’azzurro fu ottavo, a 1’20” dal vincitore Remco Evenepoel. Ieri, invece, in una frazione che prevedeva l’arrivo giù dalla discesa dell’erta in questione, e non in vetta, il Cavaliere dei Quattro Mori è giunto settimo. Il sardo è arrivato al traguardo con un gruppo di altri nove atleti a 50? dal trionfatore Romain Bardet. Sulle rampe del Picon Blanco, Aru è stato uno dei primi ad accendere la miccia. Il sardo e il compagno Domenico Pozzovivo si sono ...

Niente da fare per i corridori italiani nella seconda tappa della: Alberto Dainese e Matteo Trentin si sono piazzati rispettivamente in seconda e terza posizione, preceduti sul traguardo di Briviesca solamente dal velocista colombiano Sebastiàn ...I fuggitivi si rialzano, ma cominciano alcuni scatti per prendere in contropiede il gruppo. Kevin Geniets (Groupama - FDJ), Mads Würtz Schmidt (Israel Start - Up Nation) e Marcus Burghardt (BORA - ...Alla Vuelta a Burgos, su quel Picon Blanco che già l'anno scorso lo aveva visto autore di una buona prestazione, Fabio Aru è tornato a esprimersi su buoni livelli. Nel 2020 l'azzurro fu ottavo, a 1'20 ...Romain Bardet torna al successo dopo più di tre anni. Il ciclista francese del Team DSM alza le braccia al cielo nella terza tappa della Vuelta a Burgos 2021, la Busto de Bureba-Espinosa de los Monter ...