VerificaC19: come funziona l'app e chi può controllare il Green Pass (Di venerdì 6 agosto 2021) Dal 6 agosto il Green Pass è obbligatorio per partecipare ad alcuni eventi e per diverse attività non essenziali. L'estensione del Green Pass è stata una delle misure stabilite dal Governo per provare a contrastare il nuovo aumento dei contagi e per dare un nuovo impulso alla campagna vaccinale convincendo gli indecisi. Impulso che prosegue con un'ulteriore estensione a partire dal 1° settembre e che riguarderà i trasporti a lunga percorrenza, l'ingresso a scuola per il personale e l'accesso agli atenei per studenti universitari, docenti e personale. Questa corsa alla Certificazione Verde può rappresentare un'occasione per ...

