Ventitré 'No vax' dell'Asl Napoli 2 Nord sospesi: per loro niente stipendio (Di venerdì 6 agosto 2021) Da oggi non avranno lo stipendio . Ventitré dipendenti dell'Asl Napoli 2 Nord sono stati sospesi per non essersi vaccinati, questo nonostante ripetute sollecitazioni. Personale che svolge attività a ... Leggi su napolitoday (Di venerdì 6 agosto 2021) Da oggi non avranno lodipendenti'Aslsono statiper non essersi vaccinati, questo nonostante ripetute sollecitazioni. Personale che svolge attività a ...

Advertising

ildenaro_it : Ventitré #dipendenti @AslNapoli2Nord sono stati #sospesi senza #stipendio da oggi per non essersi #vaccinati, nonos… - naples___1926 : RT @NapoliToday: #Cronaca Ventitré 'No vax' dell'Asl Napoli 2 Nord sospesi: per loro niente stipendio - NapoliToday : #Cronaca Ventitré 'No vax' dell'Asl Napoli 2 Nord sospesi: per loro niente stipendio -

Ultime Notizie dalla rete : Ventitré vax Ventitré 'No vax' dell'Asl Napoli 2 Nord sospesi: per loro niente stipendio Da oggi non avranno lo stipendio . Ventitré dipendenti dell'Asl Napoli 2 Nord sono stati sospesi per non essersi vaccinati, questo nonostante ripetute sollecitazioni. Personale che svolge attività a diretto contatto con i pazienti - ...

Covid, l'Asl Napoli 2 Nord sospende 23 medici e infermieri no vax Ventitré dipendenti della Asl Napoli 2 Nord sono stati sospesi senza stipendio da oggi per non essersi vaccinati, nonostante ripetute sollecitazioni. Si tratta di personale che svolge attività a ...

Da oggi non avranno lo stipendio .dipendenti dell'Asl Napoli 2 Nord sono stati sospesi per non essersi vaccinati, questo nonostante ripetute sollecitazioni. Personale che svolge attività a diretto contatto con i pazienti - ...dipendenti della Asl Napoli 2 Nord sono stati sospesi senza stipendio da oggi per non essersi vaccinati, nonostante ripetute sollecitazioni. Si tratta di personale che svolge attività a ...