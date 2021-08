Traffico Roma del 06-08-2021 ore 10 | 00

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 6 agosto 2021) LuceverdeBuongiorno dalla redazione sul tratto Urbano della A24 code per lavori tra lo svincolo per il grande raccordo e via Palmiro Togliatti in direzione della tangenziale est scorrevole la circolazione lungo il Grande Raccordo in città possibili rallentamenti su Corso di Francia per un incidente all’altezza di via Antonio gabaglio prudenza anche per un tamponamento tra due auto segnalato dalla polizia locale in viale della Venezia Giulia all’incrocio con via Rovigno D’Istria chiudiamo con il trasporto pubblico ultima corsa 1:30 per le tre linee della capitale nel fine settimana per i dettagli di queste altre notizie che potete consultare il sito ...